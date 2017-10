メッセージ: あなたの未来に期待してくださるお方

お元気にお過ごしですか。私は茨城県つくば市東、谷田部東中斜め向かい、筑波みことば教会牧師の小堀昇です。朝のお忙しいひととき、少しお耳を傾けていただけませんか。運転中の皆さん、どうぞセイフティドライブでお出かけください。



さて、御言葉は次のように語ります。「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう。」これはイエスさまのお言葉です。英語の聖書では、「I will make You Fishers of men.」、このように言われています。

あなたをこれから人間をとる漁師にする、そのことは「I will〜わたしの意志である」イエス様は言われました。あなたが過去、どんな歩みをしていたか、そんなことは問題ではありません。今どのように歩んでいるのか、実はそんなことも問題ではありません。あなたをこれから人間をとる漁師にする、それがわたしの意志である、イエス様はいつも、あなたの未来に希望を持ってくださいます。



人生には、失敗することもあります。人生には、躓くこともあります。人生には、倒れてしまうこともあります。上手くいくときもありますけれども、なかなかうまくいかない、そんなときも沢山あります。でもイエスは、あなたの過去ではありません。ましてや今でもない。イエス様はいつも、あなたの未来に期待していてくださる。そして、「I will make You Fishers of men.」あなたをこれから人間をとる漁師にしよう、そのことは「I will」わたしの意志である、とイエスは言われました。



あなたは過去に失望していませんか。過去の失敗に落ち込んでいませんか。でもイエス様はそんなことに目を留めてはおられない。いつも、あなたの未来に期待をしていてくださる。あなたの未来に心を寄せていてくださる。そしてあなたを、人間をとる漁師にしようと語ってくださる。あなたのこれからに期待をしていてくださる、イエス様と共に歩んでいてください。

